2019-06-05

إصابات في حادث انقلاب سيارة على طريق جدة – ينبع

متابعات الخليج 365 - جدة

شهد طريق جدة- ينبع، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة، بعد خروجها عن المسار المخصص للسيارات إلى جانب الطريق.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن سهو سائق المركبة أثناء القيادة تسبب في انقلابها؛ ما أدى إلى حدوث إصابات.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.