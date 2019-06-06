ألمانيا توقف دبلوماسيَّين بحوزتهما 70 كجم من الهيروين

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أوقفت السلطات الألمانية دبلوماسيَّين منغوليَّيْن بعد ضبط 70 كجم من مخدر الهيروين في سيارتهما، وفق ما أوردت الجمارك الألمانية، اليوم الأربعاء.

وأفادت الجمارك الألمانية، في بيان أن موظفيها أوقفوا سيارة تحمل أرقامًا دبلوماسية دخلت أراضي البلاد قادمة من جمهورية التشيك وتقل مواطنين منغوليين.

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وجاء في البيان أنهما أظهرا وثائقهما الدبلوماسية واعترضا على تفتيش سيارتهما، مشيرين إلى صفتهما الدبلوماسية. وبعد ذلك اتصل موظفو الجمارك بوزارة الخارجية الألمانية التي أبلغتهم بأن الرجلين وسيارتهما لم يعتمدا في ألمانيا وبالتالي فإنهما لا يحظيان بالحصانة الدبلوماسية.

وعثر موظفو الجمارك في سيارتهما على حقيبتين وبهما 140 لفافة تضم كل منهما 500 جرام من مادة الهيروين. وذكر البيان أن قيمة المخدر المعثور عليه تقدر بنحو 3 ملايين يورو.

وجاء في البيان أن الرجلين احتجزا على الفور، وصودرت سيارتهما مع اللفافات، وأصدرت محكمة بمدينة دريسدن الألمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة اعتقال بحقهما، وتحقق خدمة الجمارك والنيابة العامة بدريسدن في ملابسات القضية.