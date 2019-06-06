محمد بن مسعود - الدمام - تواصل خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال فترة إجازة العيد نظَّمت جوازات العاصمة المقدسة صباح أمس الثلاثاء حفل معايدة لمراجعيها، وذلك بتقديم باقات الورد وقِطع الحلوى لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. واستقبل منسوبو جوازات العاصمة المقدسة المراجعين بالورود والحلوى وسط خدمات متكاملة، تقدمها إدارة الجوازات في مكة خلال فترة إجازة العيد، بمتابعة من مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني. جوازات العاصمة المقدسة تعايد مراجعيها بتوزيع الورود والحلوى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06 نظَّمت جوازات العاصمة المقدسة صباح أمس الثلاثاء حفل معايدة لمراجعيها، وذلك بتقديم باقات الورد وقِطع الحلوى لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. Advertisements واستقبل منسوبو جوازات العاصمة المقدسة المراجعين بالورود والحلوى وسط خدمات متكاملة، تقدمها إدارة الجوازات في مكة خلال فترة إجازة العيد، بمتابعة من مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني. 06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 12:18 AM تواصل خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال فترة إجازة العيد تواصل خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال فترة إجازة العيد نظَّمت جوازات العاصمة المقدسة صباح أمس الثلاثاء حفل معايدة لمراجعيها، وذلك بتقديم باقات الورد وقِطع الحلوى لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. واستقبل منسوبو جوازات العاصمة المقدسة المراجعين بالورود والحلوى وسط خدمات متكاملة، تقدمها إدارة الجوازات في مكة خلال فترة إجازة العيد، بمتابعة من مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني. ، جوازات العاصمة المقدسة تعايد مراجعيها بتوزيع الورود والحلوى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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