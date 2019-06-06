، محافظ "وادي الدواسر" يشارك الأهالي العرضة السعودية ويعايد أبطال الحد الجنوبي ،

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تصوير: حسان الدفعي
شهد محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك، بحضور عددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والأعيان والأهالي.
وفي التفاصيل، بدأ "العلم" كلمته برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهود رجال الأمن البواسل في حفظ الأمن والتصدي لأعداء الوطن، وأكد التماسك بين أبناء الشعب الوفي والقيادة الرشيدة في دحر الأعداء، داعيًا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.
وشارك "العلم" الأهالي العرضة السعودية بمناسبة العيد السعيد كما شارك في فعالية "معايدة أبطال الحد الجنوبي" وكذلك الاحتفاء بعمال النظافة بالمحافظة، وشاهد أوبريت بعنوان "تعيش السعودية"، فيما استمع لقصيدتين وطنيتين، قبل تكريم الجهات المشاركة مع اللجنة المنظمة".
ومن جهة أخرى، قال رئيس بلدية المحافظة المكلف فهد بن سعيد العثمان لـ "الخليج 365": إن البلدية حرصت على مشاركة المسافرين الكرام بمناسبة العيد ووزعت الشوكولاتة والورد والعديد من الهدايا المجهزة لذلك، مؤكدًا أن المبادرة الفرائحية لاقت ترحيبًا من أبناء الوطن وأبنائهم المرافقين لهم، ولاسيما المقيمين، ممن قدم للمملكة بغرض العمل، للتعرف على جزءٍ من قيم أبناء هذا الوطن".
محافظ "وادي الدواسر" يشارك الأهالي العرضة السعودية ويعايد أبطال الحد الجنوبيخلف الدوسري الخليج 365 2019-06-06
تصوير: حسان الدفعي
شهد محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك، بحضور عددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والأعيان والأهالي.
وفي التفاصيل، بدأ "العلم" كلمته برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهود رجال الأمن البواسل في حفظ الأمن والتصدي لأعداء الوطن، وأكد التماسك بين أبناء الشعب الوفي والقيادة الرشيدة في دحر الأعداء، داعيًا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.
وشارك "العلم" الأهالي العرضة السعودية بمناسبة العيد السعيد كما شارك في فعالية "معايدة أبطال الحد الجنوبي" وكذلك الاحتفاء بعمال النظافة بالمحافظة، وشاهد أوبريت بعنوان "تعيش السعودية"، فيما استمع لقصيدتين وطنيتين، قبل تكريم الجهات المشاركة مع اللجنة المنظمة".
ومن جهة أخرى، قال رئيس بلدية المحافظة المكلف فهد بن سعيد العثمان لـ "الخليج 365": إن البلدية حرصت على مشاركة المسافرين الكرام بمناسبة العيد ووزعت الشوكولاتة والورد والعديد من الهدايا المجهزة لذلك، مؤكدًا أن المبادرة الفرائحية لاقت ترحيبًا من أبناء الوطن وأبنائهم المرافقين لهم، ولاسيما المقيمين، ممن قدم للمملكة بغرض العمل، للتعرف على جزءٍ من قيم أبناء هذا الوطن".
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
12:18 AM
رفع التهنئة للقيادة الرشيدة مثمنًا جهود رجال الأمن في التصدي لأعداء الوطن
تصوير: حسان الدفعي
شهد محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك، بحضور عددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والأعيان والأهالي.
وفي التفاصيل، بدأ "العلم" كلمته برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهود رجال الأمن البواسل في حفظ الأمن والتصدي لأعداء الوطن، وأكد التماسك بين أبناء الشعب الوفي والقيادة الرشيدة في دحر الأعداء، داعيًا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.
وشارك "العلم" الأهالي العرضة السعودية بمناسبة العيد السعيد كما شارك في فعالية "معايدة أبطال الحد الجنوبي" وكذلك الاحتفاء بعمال النظافة بالمحافظة، وشاهد أوبريت بعنوان "تعيش السعودية"، فيما استمع لقصيدتين وطنيتين، قبل تكريم الجهات المشاركة مع اللجنة المنظمة".
ومن جهة أخرى، قال رئيس بلدية المحافظة المكلف فهد بن سعيد العثمان لـ "الخليج 365": إن البلدية حرصت على مشاركة المسافرين الكرام بمناسبة العيد ووزعت الشوكولاتة والورد والعديد من الهدايا المجهزة لذلك، مؤكدًا أن المبادرة الفرائحية لاقت ترحيبًا من أبناء الوطن وأبنائهم المرافقين لهم، ولاسيما المقيمين، ممن قدم للمملكة بغرض العمل، للتعرف على جزءٍ من قيم أبناء هذا الوطن".
، محافظ "وادي الدواسر" يشارك الأهالي العرضة السعودية ويعايد أبطال الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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