محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال. الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05 انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال. 05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 Advertisements 11:51 PM انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال. ، الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري ،

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