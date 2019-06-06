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شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عبر الفِرق الإسعافية والتطوعية، بعدد خمس فرق إسعافية، وخمسين متطوعًا ومتطوعة، في حفل أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر المبارك، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بمنتزه الأمير حسام بالقيم.
وصرَّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأنه تم إعداد خطة للتمركز بموقع الحفل، والطرق الموصلة لمقر الاحتفال بخمس فرق إسعافية ثابتة، وبعربات القولف المتنقلة، بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية.. وتم تمركزها بموقع الحفل لاحتفالات العيد لأهالي منطقة الباحة، وكذلك فرق بمداخل متنزه القيم، ومدرجات حاضري الاحتفال.
وأضاف: تمت مشاركة الفرق التطوعية بمسعفين بموقع الحفل بقيادة مدير إدارة التطوع، بعدد خمسين متطوعًا ومتطوعة؛ وذلك لتقديم الخدمة الإسعافية، واستدعاء الفرق الإسعافية أثناء الحفل والألعاب النارية.
"الهلال الأحمر" يشارك أهالي الباحة فرحتهم بعيد الفطر المبارك
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عبر الفِرق الإسعافية والتطوعية، بعدد خمس فرق إسعافية، وخمسين متطوعًا ومتطوعة، في حفل أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر المبارك، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بمنتزه الأمير حسام بالقيم.
وصرَّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأنه تم إعداد خطة للتمركز بموقع الحفل، والطرق الموصلة لمقر الاحتفال بخمس فرق إسعافية ثابتة، وبعربات القولف المتنقلة، بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية.. وتم تمركزها بموقع الحفل لاحتفالات العيد لأهالي منطقة الباحة، وكذلك فرق بمداخل متنزه القيم، ومدرجات حاضري الاحتفال.
وأضاف: تمت مشاركة الفرق التطوعية بمسعفين بموقع الحفل بقيادة مدير إدارة التطوع، بعدد خمسين متطوعًا ومتطوعة؛ وذلك لتقديم الخدمة الإسعافية، واستدعاء الفرق الإسعافية أثناء الحفل والألعاب النارية.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
11:43 PM
"الزهراني": الفِرق الإسعافية تمركزت بموقع الحفل ومنطقة الألعاب
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عبر الفِرق الإسعافية والتطوعية، بعدد خمس فرق إسعافية، وخمسين متطوعًا ومتطوعة، في حفل أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر المبارك، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بمنتزه الأمير حسام بالقيم.
وصرَّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأنه تم إعداد خطة للتمركز بموقع الحفل، والطرق الموصلة لمقر الاحتفال بخمس فرق إسعافية ثابتة، وبعربات القولف المتنقلة، بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية.. وتم تمركزها بموقع الحفل لاحتفالات العيد لأهالي منطقة الباحة، وكذلك فرق بمداخل متنزه القيم، ومدرجات حاضري الاحتفال.
وأضاف: تمت مشاركة الفرق التطوعية بمسعفين بموقع الحفل بقيادة مدير إدارة التطوع، بعدد خمسين متطوعًا ومتطوعة؛ وذلك لتقديم الخدمة الإسعافية، واستدعاء الفرق الإسعافية أثناء الحفل والألعاب النارية.
، "الهلال الأحمر" يشارك أهالي الباحة فرحتهم بعيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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