محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-05 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات. Advertisements 05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 11:37 PM تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات. ، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.