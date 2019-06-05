بالصور.. الخطوط السعودية تعايد ضيوفها في المطارات والرحلات

احتفت الخطوط السعودية، بعيد الفطر، وعايدت ضيوفها على متن رحلاتها في الأجواء وفي صالات المغادرة والوصول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي المطارات الرئيسية.

وشاركت الخطوط الضيوف المسافرين في اليوم الأول للعيد الفرحة والبهجة، في إطار حرص الناقل الوطني على تقديم أرقى الخدمات لضيوفه ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية.

وقدمت لضيوفها المسافرين هدايا العيد وتشكيلة متنوعة من الحلويات الفاخرة، وتم بث تكبيرات العيد على متن الطائرات، وتفاعل الضيوف مع هذه الفعاليات.

وتفقد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في أول أيام العيد عبر مركز العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتابع الجاسر انسيابية الحركة والعمليات التشغيلية لكافة رحلات المغادرة والوصول؛ حيث يواصل الناقل الوطني تقديم خدماته للضيوف المسافرين خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في معدل الحركة.

وحرص الجاسر على التواجد ميدانيًّا مع الموظفين العاملين لخدمة الضيوف المسافرين خلال إجازة العيد، كما زار الصالة الجديدة والصالة الجنوبية بمطار المؤسس.

وشملت زيارته صالات الوصول والمغادرة ومنصات خدمة الضيوف على الرحلات الداخلية والدولية والمنصات المخصصة لخدمة العسكريين المرابطين وذوي الاحتياجات الخاصة.

والتقى الجاسر عدد من الضيوف المسافرين واطمأن منهم على حسن الخدمات المقدمة لهم، وتابع انسيابية سير العمليات التشغيلية وسهولة الحركة والتنقل بين الصالات ومواقع الخدمة خلال هذه الفترة التي تشهد مرحلة مغادرة المعتمرين بعد ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.

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وحرص الجاسر على الالتقاء بمنسوبي الخطوط السعودية (طيارين ومساعدي الطيارين والمضيفين الجويين وموظفي الصفوف الأولى) الذين يباشرون أعمالهم خلال هذه الفترة مقدمًا لهم التهنئة بالعيد.

وثمن الجاسر جهودهم وتفانيهم الذي يتجلى بوضوح خلال هذه الأيام وهم يقضون أيام العيد في الميدان، منوهًا بالدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة الضيوف أثناء الإجازة.

وأكد أن العنصر البشري يعتبر الأول في منظومة إمكانات الخطوط السعودية والعنصر الأهم في التطبيق الفعلي للخطط الاستراتيجية للعمليات التشغيلية خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام.

وبلغ عدد رحلات الخطوط السعودية في أول أيام العيد (574) رحلة، ارتفع في اليوم الثاني إلى (630) رحلة وفي اليوم الثالث إلى (644) رحلة.

وتصل ذروة الرحلات السبت لتصل إلى (672) رحلة، ويصل عدد الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية خلال النصف الأول من شهر يونيو (9367) رحلة.

وأعلنت الخطوط السعودية مطلع شهر مايو الماضي عن بدء تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية لموسم الصيف في تاريخها وتشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والحج.

وتستمر العمليات المذكورة حتى الأول من سبتمبر 2019م وتتضمن تشغيل أكثر من (77) ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من (16.8) مليون مقعد.