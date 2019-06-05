أغلقت أمانة جدة عددا من المواقع المخصصة للسباحة على الكورنيش، من أهمها شاطئ الإسكندرية في أبحر، بغرض التجهيز لفعاليات مهرجان جدة القادم. ورصدت «دوت الخليج»، خلال جولتها أمس، في الكورنيش أعدادا من المواطنين والمقيمين جاؤوا -منذ وقت مبكر- للاستمتاع بالعيد وممارسة السباحة، مصطحبين أسرهم وأبناءهم، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق بعض الأماكن التي اعتادوا على زيارتها، فيما فضّل الشباب التوجه إلى الأماكن المخصصة لتأجير اليخوت للرحلات البحرية، واستبدال السباحة بركوب القوارب والدبابات البحرية، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها بالأعياد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مواقع للسباحة على كورنيش جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.