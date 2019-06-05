500 مليون مشاهدة لـEidseason

تجاوز عدد مشاهدات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لموسم العيد أكثر من 500 مليون مشاهدة فيما بلغ عدد متابعيها على «تويتر» خلال ساعات قليلة بعد انطلاقه أكثر من 100 ألف متابع، بينما حظي حساب موسم العيد على الانستجرام Eidseason بأكثر من 10 آلاف متابعة.

وشهدت مواقع حسابات موسم العيد على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً من المتابعين وتداولاً واسعاً لمحتواها من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والأغاني الأربعة التي أنتجها الموسم.

تفاعل المشاهير

حدد «موسم العيد» جوائز بنصف مليون ريال لأفضل صورة تتوسط هوية الموسم لجميع المتابعين على «السوشيال ميديا» على أن تكون آلية المشاركة بمتابعة الحساب، ومشاركة صور شخصية وعائلية من مظاهر العيد، وإرسالها لحساب الموسم مذيلة بهاشتاق #هذا_العيد و #عيديتكم_علينا، فيما تفاعل مشاهير مواقع التواصل بنشر صور حساباتهم الخاصة بهوية العيد الموحدة.

وكانت اللجنة العليا لمواسم السعودية أطلقت أخيراً هوية «موسم العيد» العالمية والتي تم إنتاجها بلغات عدة من بينها الإندونيسية والأردو.

وأتاح «موسم العيد» العديد من الخدمات التفاعلية من بينها تطبيق على الأجهزة الذكية يتيح لمستخدميه استعراض كافة الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقعها وأوقاتها في جميع مناطق المملكة بسهولة ويسر، فضلاً عن «روزنامة تفاعلية» تتيح لمستخدميها الوصول إلى الصفحة الخاصة بحجز المقاعد بسهولة ويسر بالضغط على صورة العرض.

فعاليات استثنائية

غرد حساب موسم العيد على «تويتر» [email protected] بأكثر من ألف تغريدة حول الموسم وفعالياته ومواقع الأنشطة والمسرحيات والحفلات الغنائية وعروض السيرك وغيرها، ضمن جدول العيد الذي يتضمن أكثر من 350 فعالية، وأجاب عن استفسارات المتابعين المختلفة.

وحظيت حسابات «موسم العيد» بتفاعل من قبل نجوم الرياضة والفن ومشاهير «السوشيال ميديا»، كان أبرزها لقائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق ماجد عبدالله الذي كتب في تغريده له أن «فعاليات هذا العيد استثنائية بكل المقاييس، حفلات ومسرحيات وعروض عالمية مميزة تعرض لأول مرة في المملكة»، وأنهى تغريدة بالقول «تابعوا حساب الموسم وتعرفوا على تفاصيل الفعاليات وأماكنها»، فيما رد عليه حساب الموسم بـ «طبعاً وهدفنا فرحتكم، وأنت هداف وأبخص».

واختار الفنان ماجد المهندس الذي شارك في موسم العيد بأغنية خاصة بعنوان «هل بفرحته»، معايدة متابعيه بالإشارة إلى حساب الموسم على «تويتر».

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قارئات الشاشة

لم تُغفل حسابات موسم العيد ذوي الإعاقة البصرية إذ فعلت خدمة وصف الصورة التي يتيحها موقع «تويتر» لمساعدة المكفوفين على الاطلاع على معلومات الصورة، وانتشر بين رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمكفوف محمد سعد الذي أشاد باستشعار الموسم والقائمين عليه لمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه ذوي الإعاقة وتقديم وصف الصورة لفعاليات الموسم، التي تمكن المكفوف من الاطلاع على الصور بتقنية قارئات الشاشة الخاصة وتستعرضها صوتيا.

وفي الوقت ذاته نشطت سلسلة من الهاشتاقات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تداولها المغردون حول موسم العيد بشتى فعالياته، وبلغت بعض منها إلى مراكز متقدمة في «الترند».

خدمات تفاعلية

- تطبيق على الأجهزة الذكية

- استعراض كافة الأنشطة والفعاليات والعروض

- ومعرفة مواقع وأوقات الفعاليات بجميع المناطق

- روزنامة تفاعلية تتيح حجز المقاعد بسهولة