برنامج معايدة بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، حفل معايدة للمصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية من منسوبي القوات المسلحة، الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن أحمد الشمراني.

ونقل الشمراني للمصابين تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر عن تهنئة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري للمصابين بالعيد السعيد. وقدم الشمراني الهدايا للمصابين متمنياً لهم إكمال فرحة العيد بين أهلهم وذويهم، وأن يمن الله عليهم بالشفاء ومغادرة المستشفى، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة للدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم.

ورافق مساعد قائد المنطقة خلال هذه الزيارة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي، والمدير الطبي الدكتور يحيى القحطاني، وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى الذين قاموا بمعايدة المرضى المنوّمين على الأسرة البيضاء بجميع أقسام المستشفى ومشاركتهم فرحة العيد.