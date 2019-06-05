عيد المرابطين عطر بارود وحماية للحدود

للعيد عند الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي نكهة مميزة، ومظاهر مختلفة، فهو يمتزج بين تسطير البطولات، والشجاعة، وعقيدتهم الرباط في سبيل الله للذود عن حدود بلاد الحرمين الشريفين.. إنه عيد الأشاوس المرابطين على خط النار، الذين تركوا وراءهم أطفالهم وأهلهم، مفضلين قضاء عيدهم في ميدان الشرف والكرامة، باذلين أرواحهم في سبيل الدفاع عن أرض دوت الخليج.

رباط الشرف

جنود وهبوا أنفسهم لوطنهم، سعادتهم في عيدهم لا توصف، وهم يحرسون ليلا ونهارا حدود وطنهم، غير عابئين بأي مخاطر قد يتعرضون لها من أجل الذود عن سلامة دوت الخليج ومواطنيه، فرحة العيد ملأت عيونهم وقلوبهم، وهم يقفون على حدود آمنة، يصعب اختراقها من الميليشيات الانقلابية التي تعمل بأجندة إيرانية، فعيدهم هو عطر رائحة البارود، وحلاوتهم تعمير أسلحتهم وتزويدها بالذخيرة، وأنغامهم ارتفاع تكبيراتهم على أصوات الرصاص، وقصف المدافع، وأزيز الطائرات، عيونهم ساهرة، حارسة في سبيل الله، معنوياتهم مرتفعة، وابتسامتهم تعلو الوجوه، خلفهم مسؤولين وشعب يساندهم، وشعارهم إما النصر أو الشهادة في سبيل الله ثم دوت الخليج.

تقدير واعتزاز

حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في أول أيام العيد، على التواجد بين صفوف الأبطال المرابطين تأكيدا على التلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وتقديرا واعتزازا للدور البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل في حماية أرض دوت الخليج ومقدساته. وجاءت الزيارة تعزيزا لقدرات المرابطين، ورفع معنوياتهم، ومشاركتهم فرحة العيد.

ولم تكن هذه الزيارة الأولى لولي العهد، بل سبقتها زيارات متكررة، وأبرزها زيارته للشريط الحدودي في ساعات الفجر الأولى ببداية انطلاق عاصفة الحزم، والتي تفقد جاهزية الجنود، وتذكيرهم بأنهم مرابطون في سبيل الله، وحماية مقدساته، والتي كان لها أثرا بالغا في رفع معنوياتهم، والعمل بكل جد واجتهاد لرفع راية التوحيد خفاقة، ودحر العدو، وزيارة أخرى العام الماضي الذي فاجأ بها الجنود، وأدى صلاة العيد بينهم، والوقوف إلى جانبهم، وتذكيرهم بما هم فيه من جهاد، وحماية للدين والوطن، وكذلك تفقده الخطوط الأمامية.

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وطن آمن

يحرص نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز على القيام بزيارات متكررة للجنود المرابطين، وشاركهم تناول طعام الإفطار في شهر رمضان الفائت، ومعايدتهم، وتقديم التهاني لهم، وتفقد أحوالهم، ودعمهم معنويا، وتعزيز قدراتهم، في تأكيد على لحمة دوت الخليج، ووقوف القيادة الرشيدة معهم، ومؤازرتهم بكل الأحوال.

ويؤكد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زياراته للمرابطين أن حدود وأمن بلاد الحرمين خطان أحمران، وأنه سيتم الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بهما، وأن الهلاك والموت مصير كل معتد يحاول الاعتداء على دوت الخليج، موضحا أن بطولات الجنود وحنكتهم وخبرتهم، ضربت أروع الأمثلة في إحباط ودحر مخططات الأعداء، والمتربصين لأمن دوت الخليج الغالي. كذلك احتفل أهالي محافظة صامطة بعيد الفطر المبارك بمشاركة عدد من قادة وضباط تحالف دعم الشرعية المرابطين مستلهمين من قصص صمودهم وحكاياتهم فرحة العيد.

قصص صمود

أقامت بلدية محافظة صامطة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة عيد الفطر، وساهمت قصص صمود الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي في زيادة الفخر لدى أبناء المحافظة الذين وجهوا شكرهم للأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل أمن أرض المملكة وأبنائها، بمشاركة محافظ صامطة أحمد عبد الله زعلة. كما شاركت عدة جهات حكومية وخاصة في احتفالات البلدية بالعيد من خلال أركان خصصتها لتعريف الأهالي بخدماتها المختلفة.