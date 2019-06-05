قامت إدارة بريد منطقة نجران -أول من أمس- بتوصيل طرود المرابطين بالحد الجنوبي ومعايدتهم بالورد، كي تمكّنهم من الاستفادة من خدماتها دون الحاجة للحضور إلى مكاتبها بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة «عيدك بريدك». وأوضح مدير بريد نجران إبراهيم آل جعفر، أن المبادرة تأتي إيمانا من المؤسسة وقياداتها بالمسؤولية الوطنية، التي تستشعرها تجاه الجنود البواسل المرابطين على الحد، وحرصا منها على تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات استلام موادهم وشحناتهم البريدية بكل يسر وسهولة، وعرفانا وتقديرا لما يقومون به من واجب الدفاع عن الدين وحماية دوت الخليج. وأضاف آل جعفر، أن المؤسسة لن تتوانى في توفير كل ما يلزم لخدمة الأبطال الغالين على قلوب أبناء دوت الخليج قادة وشعبا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدك بريدك لأبطال الحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.