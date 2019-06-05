زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، أمس، قيادة حرس الحدود بالمنطقة، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل معهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة. وتفقد الأمير فيصل بن نواف، مركز أبو طلحة الحدودي، والتقى منسوبي المركز الذين قدموا له التهنئة بالعيد السعيد، ونوه بالدور الفاعل الذي يقوم به ضباط وأفراد حرس الحدود في حماية حدود المملكة من ضعاف النفوس وكل من يحاول العبث بأمن دوت الخليج، وأكد على استمرار العطاء والأداء المميز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة ضباط وأفراد حرس الحدود بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.