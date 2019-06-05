تهنئة عالمية لكشافة السعودية بنجاح معسكرات خدمة المعتمرين

قدّم مدير الصندوق الكشفي العالمي، جون قيقان، التهنئة لجمعية الكشافة العربية السعودية بنجاح الأعمال التطوعية، التي قدمتها لخدمة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال رمضان المبارك. جاء ذلك، في رسالة تلقاها منه نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله سليمان الفهد، عبّر فيها عن تهنئته الفهد ومنسوبي الحركة الكشفية في المملكة بعيد الفطر المبارك، وبنجاح معسكرات خدمة المعتمرين التي تابع أعمالها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووصف في رسالته نائب رئيس الجمعية بالرائع والبطل الحقيقي لرسل السلام، وأن المشاركين في معسكرات الخدمة هم مصدر إلهام لهم جميعا، وقدوة رائعة للمتطوعين من الشباب، وأنّ ما يقومون به هو جزء من المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي هو أضخم مشروع خدمي كشفي في العالم.



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