سفارات المملكة في الخارج تستقبل مهنئيها

استقبلت السفارات السعودية في الخارج المهنئين بعيد الفطر المبارك، وأقامت احتفالات المعايدة بهذه المناسبة.

ففي واشنطن، أقامت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية، حفل معايدة برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بمقر السفارة في واشنطن.

ورفعت الأميرة ريما بنت بندر -باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة- التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين، داعية الله أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة، والطلاب الدارسون.

مهنئون

وفي لندن، أدى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، سعود الحمدان، صلاة عيد الفطر المبارك -أول من أمس- مع جموع المصلين من المواطنين السعوديين والطلاب المبتعثين في بريطانيا، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية بمقر السفارة في لندن.

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وعقب الصلاة، استقبل القائم بالأعمال مديري المكاتب السعودية والملاحق في بريطانيا وجموع المهنئين، وتناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة.

ورفع المهنئون أسمى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

وفي الجزائر، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين هناك، عبدالعزيز إبراهيم العميريني، مأدبة عشاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، في منزله بالعاصمة الجزائرية، حضرها رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدون لدى الجزائر، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين في الجزائر، ولفيف من رجالات المجتمع والإعلام الجزائري.

وجرى خلال المناسبة، تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، متمنين للمملكة العربية السعودية مزيدا من التطور والنمو، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وعبّر السفير العميريني عن شكره وامتنانه للجميع على تهنئتهم بالعيد، وعلى مشاعرهم الطيبة تجاه المملكة، متضرعا إلى الله -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وعلى المملكة وشعبها، وعلى الجزائر الشقيقة، والمسلمين، بالخير واليمن والبركات.