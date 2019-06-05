وتتميز خطة النظافة الموسمية بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات، ودعم عمل الفرق والضواغط، ووجود البدائل الفورية عند الحاجة، وفق ما يتطلبه الموقف، فضلا عن نشر المراقبين في كل الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الإنتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة.
أتربة وصخور
أوضحت الأمانة أن فرق النظافة والكنس الشامل رفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 طن من الأتربة والصخور التي جرفتها الأمطار والسيول إلى عرض الشوارع والطرق، خاصة في القرى التي تم فتح الطرق المؤدية إليها عبر آليات الأمانة، كما عملت فرق مختصة على تهيئة وتنظيف مصليات العيد في الطائف وضواحيها والقرى التابعة لها، بالكنس وإزالة الحشائش وتسوية التربة وأعمال الرش والإصحاح البيئي.
كثافة الإقبال
يخدم المحافظة 5 مشروعات للنظافة تغطي الأحياء السكنية والضواحي والمراكز التابعة في كل المحاور مع تشغيل مكثف للطمر الصحي بما يحقق النظافة المتكاملة لكل المواقع، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الإقبال خلال أيام الإجازة.
كما أن جهود الأمانة تتواصل لدعم أعمال التنظيف والصيانة لكل مجمعات دورات المياه العامة «رجال، نساء» في الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية والطرق، وتوفير المياه والعمالة المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الطائف تزيل وتنقل 11 ألف طن من النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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