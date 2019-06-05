وأجرى أمير منطقة القصيم اتصالا هاتفيا على الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، لمعايدتهم ومشاركتهم الفرحة بالعيد، منهم النقيب إبراهيم العبدالمنعم، امتنانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم التي يقدمونها، بتوفيق من الله، للحفاظ على أمن وممتلكات هذا دوت الخليج الغالي.
وقُدّم أوبريت «قصيم الخير»، تخلله عدد من العروض الفلكلورية من الألوان الشعبية بالمملكة، والعرضة السعودية، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية، ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يطمئن على المرابطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.