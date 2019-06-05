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أمير القصيم يطمئن على المرابطين

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شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي جاء بعنوان «عيد القصيم بكم عاد»، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

وأجرى أمير منطقة القصيم اتصالا هاتفيا على الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، لمعايدتهم ومشاركتهم الفرحة بالعيد، منهم النقيب إبراهيم العبدالمنعم، امتنانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم التي يقدمونها، بتوفيق من الله، للحفاظ على أمن وممتلكات هذا دوت الخليج الغالي.

وقُدّم أوبريت «قصيم الخير»، تخلله عدد من العروض الفلكلورية من الألوان الشعبية بالمملكة، والعرضة ، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية، ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.


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