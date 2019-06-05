تركي بن طلال: نجاح كبير للقمم الثلاث

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الصالة الرئيسية بحي الخالدية في أبها أمس، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل والمواطنين.

وقدّم أمير منطقة عسير التهنئة للجميع بهذه المناسبة، مشيرا إلى ما تحقق لوطننا الغالي من تقدم وتطور في جميع المجالات، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته القمم الثلاث، التي استضافتها مكة المكرمة نهاية رمضان المبارك، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزّها.