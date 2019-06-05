تركي بن طلال: نجاح كبير للقمم الثلاث

وقدّم أمير منطقة عسير التهنئة للجميع بهذه المناسبة، مشيرا إلى ما تحقق لوطننا الغالي من تقدم وتطور في جميع المجالات، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته القمم الثلاث، التي استضافتها مكة المكرمة نهاية رمضان المبارك، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزّها.
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