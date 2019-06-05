

ظهران الجنوب 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

التقى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا يوم أمس المهنئين بالعيد، من رؤساء ومديري إلادارات الحكومية المدنية والأمنية وجمع من المواطنين.

ورفع بن جزوا باسمه واسم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة - حفظها الله - سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يتم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.

// انتهى //

23:52ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة سراة عبيدة تستقبل المهنئين بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.