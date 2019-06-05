

تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة تبوك شملت مركز علقان وضواحيه ومركز الزيته وضواحيه بمحافظة حقل، وعلى محافظة ضباء شملت مركز الديسة, وعلى محافظة الوجه شملت مركز النشيفة ومركز بداء ومركز الفارعة وضواحيه, وعلى محافظة أملج شملت مركز الشبحة.

كما هطلت أمطار خفيفة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز القليبة ومركز نعمي وضواحيه وعلى مركز حالة عمار وضواحيه.

جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:47ت م

0113





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.