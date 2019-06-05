شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد متابعتها بقلق للأحداث في السودان وتعزي في الضحايا والان مع التفاصيل
وأعربت المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته.
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