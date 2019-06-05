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النيابة العامة توضح عقوبة تصنيع وتجارة المفرقعات وتحذر من خطورتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من الأخطار الجسيمة المحدقة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم.. تنبه للأخطار الجسيمة المحدقة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار، مع تمنياتنا للجميع بعيد سعيد وآمن”.
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