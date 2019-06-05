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البنوك السعودية: 131 فرعًا و18 ألف جهاز صراف آلي لخدمة العملاء في العيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك أعدت خطة محكمة لمتابعة أجهزة الصرف الآلي وصيانتها للتأكد من عملها بالكفاءة والفعالية المطلوبتين وتوفر العملات بها، طيلة عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف حافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن البنوك حريصة على تغذية أجهزة الصراف الآلي بما يكفي من النقد، وعلى استعداد تام لخدمة عملائها خلال أيام عيد الفطر المبارك، بيسر وسهولة عبر 131 فرعًا وما يزيد على 18 ألف جهاز صراف آلي على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن البنوك الوطنية ونتيجة للإشراف المباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستتمكن من تقديم خدماتها المصرفية المختلفة بيسر وسهولة لعملائها الكرام دون انقطاع خلال أيام العيد.
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