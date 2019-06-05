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شاهد بالصور.. العاصمة المقدسة تبتهج بالأشجار المضيئة في العيد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نفّذت إدارة الإنارة بالعاصمة المقدسة، عددًا من أعمال الزينة الكهربائية والمجسمات المضيئة والكشافات التجميلية؛ لإضاءة الأشجار في عدد من المحاور الرئيسية والميادين العامة والجسور المعلقة بمكة المكرمة.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ابتهاجًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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