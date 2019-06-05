شاهد بالصور.. العاصمة المقدسة تبتهج بالأشجار المضيئة في العيد

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نفّذت إدارة الإنارة بالعاصمة المقدسة، عددًا من أعمال الزينة الكهربائية والمجسمات المضيئة والكشافات التجميلية؛ لإضاءة الأشجار في عدد من المحاور الرئيسية والميادين العامة والجسور المعلقة بمكة المكرمة.

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وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ابتهاجًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.