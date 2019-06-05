صور.. تيلي ماتش السعودي يشعل حماس المتنافسين في العيد

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور، تظهر تفاعل المشاركين، والحضور الكثيف ضمن مسابقات “تيلي ماتش السعودي”.

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وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي: “الحضور الكثيف يشعل حماس المتنافسين في مسابقات تيلي ماتش السعودي بساحة عروض الدوح، وسط أجواء حافلة بالبهجة والسعادة في هذا العيد”.