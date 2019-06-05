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تنظيم داعش الإرهابي يتبنى هجوم العريش الدامي بمصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 من رجال الأمن في مدينة العريش، شمال شرقي مصر.
وذكر تنظيم “داعش” الإرهابي، أن مسلحي التنظيم شنوا صباح اليوم هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية في العريش، أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن “عناصر إرهابية” استهدفت “كمينًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش”، وأن الاشتباك أسفر “عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين”.
وذكر بيان نشر على صفحة الداخلية على “فيسبوك”، وبثته وسائل الإعلام الرسمية: “استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر الأربعاء كمينًا أمنيًّا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران”.
وأضاف البيان أن ذلك “أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجند، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة”.
وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين، في شمال سيناء.
وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتطرفين في فبراير من العام الماضي، عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017، قُتل فيه مئات المصلين.
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