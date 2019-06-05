شكرا لقرائتكم إصابة 20 معتمرًا في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابة 20 معتمرًا في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم
متابعات الخليج 365 - عفيف
أصيب 20 راكبًا من مختلف الجنسيات كانوا على متن حافلة متجهين مع آخرين في طريقهم للعمرة، وذلك على طريق “عفيف- ظلم”، بعد أن غفا السائق، فانقلبت الحافلة على جانب الطريق.
وأعلن مستشفى عفيف، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ واستنفار الكوادر الطبية والتمريضية، موضحًا أنه تم تقديم العلاج لـ20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
يُذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف، كما دعم مستشفى عفيف إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 20 معتمرًا في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.