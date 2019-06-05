2019-06-05

إصابة 20 معتمرًا في انقلاب حافلة على طريق عفيف – ظلم

متابعات الخليج 365 - عفيف

أصيب 20 راكبًا من مختلف الجنسيات كانوا على متن حافلة متجهين مع آخرين في طريقهم للعمرة، وذلك على طريق “عفيف- ظلم”، بعد أن غفا السائق، فانقلبت الحافلة على جانب الطريق.

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وأعلن مستشفى عفيف، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ واستنفار الكوادر الطبية والتمريضية، موضحًا أنه تم تقديم العلاج لـ20 حالة تنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

يُذكر أن الحادث قد باشرته فرق من مركز انطلاق أمن الطرق بعفيف، كما دعم مستشفى عفيف إسعافات هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق من المستشفى لنقل المصابين.