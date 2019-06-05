خلال 5 أيام.. البريد السعودي يُسلم 140 ألف مادة بريدية لعملائه

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - واس

سلم البريد السعودي ضمن مبادرته ” عيدك بريدك ” التي انطلقت مع إجازة عيد الفطر المبارك أكثر من 140 ألف طرد بريدي ووثيقة حكومية للعملاء عبر العنوان الوطني في مختلف مناطق المملكة .

وشملت المواد المُسلمة خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان وحتى صلاة العيد، 136.048 طرداً بريدياً و 4.005 وثائق حكومية إلى أصحابها بعد إنجازها من إدارتي الجوازات والمرور، بواقع 2.174 جواز سفر ( إصدار وتجديد )، و623 إقامة، و1.208 رخصة قيادة وسير .

المبادرة تأتي من ” البريد السعودي ” في خطوة جديدة نحو التطوير وتحسين الخدمة بحثا عن رضاء العملاء، وضمن التزامها بتحديث أعمالها وتحسين تجربة العميل وفقاً لرؤية المملكة 2030 لتطوير البريد السعودي كمشغل وطني لوجستي فعال.

وأوضح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي ، أن المبادرة انطلقت بفكرة من منسوبي مؤسسة البريد السعودي ، هدفها وصول المواد البريدية للعملاء قبل صلاة العيد ، خاصة وأن بعض الطرود تضمنت مشتريات تتعلق بالعيد ، فضلاً عن أهمية الوثائق الحكومية ، مؤكداً أن التخطيط والتعاون بين الموظفين كان العامل الأهم في بلوغ الهدف .

وبين معاليه ، أن الفريق المعني بتنفيذ المبادرة قام بإعداد خطط التوزيع والطوارئ والدعم اللوجستي ، إضافة إلى تجهيز مراكز الدعم العملياتية خلال فترة زمنية قصيرة ، فيما باشر مهام الإدارة مجموعة من القياديين الشباب الذين عملوا بروح الفريق الواحد متجاوزين عامل ضيق الوقت ، وآلية التسليم للعديد من الطرود عبر عناوين العملاء.

وقال المهندس أبا نمي :” من أهم الدروس المستفادة من مبادرة ” عيدك بريدك ” التفاعل مع أفكار الموظفين المميزين وملاحظات العملاء ، والعمل من قبل مسؤولي المؤسسة على توفير الموارد المطلوبة لتمكين الفكر الخلاق، فضلاً عن تقبل النقد البناء وصولاً لتقديم أفضل الخدمات

“.

وأضاف أبانمي أن مجال التطوير في المرحلة القادمة سيكون من خلال الاستثمار في البنية الأساسية في الخدمات البريدية اللوجستية الفعالة في المعالجة والتوزيع والميل الأخير، في التقنيات والأدوات التي تزيد من فعالية المنظومة والعمل على تطوير وزيادة فعالية الموارد

البشرية في منظومة البريد.