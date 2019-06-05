شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.



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