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محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.
رسميًا .. إعادة نهائي أبطال إفريقيا في بلد محايدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:36 PM
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.
، رسميًا .. إعادة نهائي أبطال إفريقيا في بلد محايد ،
المصدر : الخليج 365
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