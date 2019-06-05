، بالفيديو.. "الرويلي" يؤم المصلين في صلاة العيد بمجمع أهل السنة وسط العاصمة الغانية أكرا ،

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أمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ محمد بن هليل الرويلي المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك في مجمع أهل السنة بمدينة أكرا عاصمة دولة غانا, بحضور عددٍ من القيادات الإسلامية والمسؤولين في غانا, وجمع غفير من المسلمين.
وهنّأ الشيخ محمد الرويلي في خطبة العيد خادم الحرمين الشريفين والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام, أن يجعل العيد عيد نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين.
وقال فضيلته: كل يوم يمر على العبد وهو في طاعة الله فهو في عيد وفرحة وسرور، وكل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد؛ لافتًا إلى أن العيد لمن أطاع الله وعَمِلَ للمزيد ونجا يوم الوعيد.
وأبان أن يوم العيد يوم فرح وسرور, وزيارة الأهل والأقارب ولمن له حق علينا, موضحًا أن من شعائر العيد الفرح به، واللهو المباح، والتوسعة على الأهل والولد، وإدخال السرور عليهم؛ ليجدوا فرحة العيد، ويحسوا بفرقه عن سائر الأيام، فيكون عيدًا للصغار والكبار، والرجال والنساء، وهو فرح مشروع يتعبد لله تعالى به.
واختتم "الرويلي" خطبة العيد بوصية أكد فيها تقوى الله عز وجل في السر والعلن, داعيًا الله أن يجعل العيد عيد فرحة وسعادة, وأن يعيد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، والجميع بصحة وسلامة وعافية.
بالفيديو.. "الرويلي" يؤم المصلين في صلاة العيد بمجمع أهل السنة وسط العاصمة الغانية أكراعبدالله العنزي الخليج 365 2019-06-05
أمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ محمد بن هليل الرويلي المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك في مجمع أهل السنة بمدينة أكرا عاصمة دولة غانا, بحضور عددٍ من القيادات الإسلامية والمسؤولين في غانا, وجمع غفير من المسلمين.
وهنّأ الشيخ محمد الرويلي في خطبة العيد خادم الحرمين الشريفين والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام, أن يجعل العيد عيد نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين.
وقال فضيلته: كل يوم يمر على العبد وهو في طاعة الله فهو في عيد وفرحة وسرور، وكل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد؛ لافتًا إلى أن العيد لمن أطاع الله وعَمِلَ للمزيد ونجا يوم الوعيد.
وأبان أن يوم العيد يوم فرح وسرور, وزيارة الأهل والأقارب ولمن له حق علينا, موضحًا أن من شعائر العيد الفرح به، واللهو المباح، والتوسعة على الأهل والولد، وإدخال السرور عليهم؛ ليجدوا فرحة العيد، ويحسوا بفرقه عن سائر الأيام، فيكون عيدًا للصغار والكبار، والرجال والنساء، وهو فرح مشروع يتعبد لله تعالى به.
واختتم "الرويلي" خطبة العيد بوصية أكد فيها تقوى الله عز وجل في السر والعلن, داعيًا الله أن يجعل العيد عيد فرحة وسعادة, وأن يعيد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، والجميع بصحة وسلامة وعافية.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:05 PM
بحضور قيادات دينية ومسؤولين داعيًا الله أن يجعله عيد نصر وعز للإسلام والمسلمين
أمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ محمد بن هليل الرويلي المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك في مجمع أهل السنة بمدينة أكرا عاصمة دولة غانا, بحضور عددٍ من القيادات الإسلامية والمسؤولين في غانا, وجمع غفير من المسلمين.
وهنّأ الشيخ محمد الرويلي في خطبة العيد خادم الحرمين الشريفين والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ؛ سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام, أن يجعل العيد عيد نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين.
وقال فضيلته: كل يوم يمر على العبد وهو في طاعة الله فهو في عيد وفرحة وسرور، وكل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد؛ لافتًا إلى أن العيد لمن أطاع الله وعَمِلَ للمزيد ونجا يوم الوعيد.
وأبان أن يوم العيد يوم فرح وسرور, وزيارة الأهل والأقارب ولمن له حق علينا, موضحًا أن من شعائر العيد الفرح به، واللهو المباح، والتوسعة على الأهل والولد، وإدخال السرور عليهم؛ ليجدوا فرحة العيد، ويحسوا بفرقه عن سائر الأيام، فيكون عيدًا للصغار والكبار، والرجال والنساء، وهو فرح مشروع يتعبد لله تعالى به.
واختتم "الرويلي" خطبة العيد بوصية أكد فيها تقوى الله عز وجل في السر والعلن, داعيًا الله أن يجعل العيد عيد فرحة وسعادة, وأن يعيد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، والجميع بصحة وسلامة وعافية.
، بالفيديو.. "الرويلي" يؤم المصلين في صلاة العيد بمجمع أهل السنة وسط العاصمة الغانية أكرا ،
المصدر : الخليج 365
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