، تجاوبًا مع "الخليج 365".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيد ،

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تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "الخليج 365" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.
وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.
ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.
تجاوبًا مع "الخليج 365".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيدعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-05
تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "الخليج 365" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.
وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.
ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:49 PM
في أقل من 24 ساعة من توثيق قواطع مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات
تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "الخليج 365" حول القواطع الكهربائية المكشوفة المثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، مساء اليوم.
وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتأمين تلك القواطع الكهربائية المكشوفة قبل موعد انطلاق فعاليات احتفال الأهالي مساء اليوم.
ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" في أقل من 24 ساعة تحت عنوان "قواطع كهربائية مكشوفة تتربص بضحاياها بمقر للاحتفال بالعيد بشرائع مكة"؛ إذ تم توثيق قواطع كهربائية مثبَّتة في أعمدة مظلات حجز السيارات بالشرائع، التي تحتضن إحدى فعاليات احتفال أهالي مكة بالعيد، وتنتظر ضحاياها، قبل أن تتفاعل أمانة العاصمة المقدسة، وتُصلح ذلك قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفال.
، تجاوبًا مع "الخليج 365".. أمانة مكة تؤمِّن قواطع الكهرباء المكشوفة بمقر احتفال الشرائع بالعيد ،
المصدر : الخليج 365
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