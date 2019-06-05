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تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).
وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.
مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقيةفهد الغبيوي الخليج 365 2019-06-05
تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).
وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:46 PM
الشرطة تطيح بالمتهم وتبدأ تحقيقاتها وسط إجراءات مشددة
تحقِّق الجهات الأمنية في مهد الذهب في ملابسات مقتل مواطن على يد آخر بطلقة نارية مساء اليوم في مركز السويرقية (70 كلم غرب المحافظة).
وألقت شرطة المهد القبض على المتهم في الحادثة، وهو في العقد الثالث من العمر، وشرعت في التحقيق، فيما نقلت جثمان القتيل لثلاجة الموتى، وذلك بقيادة مباشرة من مدير شرطة المهد، العميد نياف عوض الحربي.
، مهد الذهب.. مقتل شخص بطلق ناري في مركز السويرقية ،
المصدر : الخليج 365
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