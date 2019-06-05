بالصور.. أمير القصيم يتصل بأبطال الحد الجنوبي ويهنئهم بالعيد

شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي أقيم تحت عنوان «عيد القصيم بكم عاد»، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وقام خلالها بالاتصال بأبطال الحد الجنوبي لتهنئتهم بالعيد.

وفور وصول أمير القصيم مساء أمس الثلاثاء، إلى مقر الحفل، كان في استقباله أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ثم عزف السلام الملكي، وبعدها بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقدم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، في كلمته، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وكذلك إلى أمير منطقة القصيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا وعلى بلادنا ولله الحمد والمملكة ترفل بالأمن والأمان والنعمة والاستقرار.

وأشاد المهندس المجلي، بدعم أمير المنطقة لجهود الأمانة في شتى المجالات، مشيرًا إلى استمرار فعاليات القصيم لمدة ثلاثة أيام في نفس هذا المكان، كاشفًا أنه بعده بمدة قليلة سيقام مهرجان الصيف بالمنطقة وفعالياته التي ستستمر لمدة 45 يومًا، شاكرًا جميع من قدم وساند في إقامة وإنجاح هذا الحفل، داعيًا الله النصر والتوفيق لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

بعد ذلك ألقى الشاعر مبارك المحيميد قصيدة بالفصحى تعبيرية وترحيبية بالعيد السعيد، ثم ألقيت قصيدة شعرية نبطية ترحيبية بأمير المنطقة للشاعر سلطان بن بتلا.

وتم تقديم عرض مرئي عن معايدة الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، ولأمير منطقة القصيم ونائبه، والشعب السعودي الكريم.

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وأجرى أمير منطقة القصيم أيضًا اتصالًا هاتفيًّا على الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي لمعايدتهم ومشاركتهم الفرحة بهذا العيد البهيج، ومنهم النقيب إبراهيم العبدالمنعم، امتنانًا وتقديرًا لجهودهم وتضحياتهم التي يقدمونها بتوفيق من الله للحفاظ على أمن وممتلكات هذا الوطن الغالي.

وبعدها تم تقيم أوبريت «قصيم الخير» تخلله عدد من العروض الفلكلورية من الألوان الشعبية في المملكة، والعرضة السعودية، فيما أضاءت سماء الحفل الألعاب النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وفي ختام الحفل عبر أمير منطقة القصيم عن شكره للجنة أهالي المنطقة على ما قدموه للاحتفال بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات‪‬‬‬.‬

كما اطلع أمير المنطقة على آخر المستجدات والمدة المنجزة من مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، والمسرح التابع له، خلال رعايته لحفل عيد الأهالي في مقر المركز الحضاري.

وحضر الاحتفال كل من: الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظي المحافظات، ومدير شرطة المنطقة العميد علي القحطاني، وعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.