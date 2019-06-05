سحب رعدية وأتربة على 10 مناطق.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، موضحة أن الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد ان حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، توقع اليوم الأربعاء، تقدم أول كتلة صيفية حارة باتجاه المملكة.

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قال الحصيني في تغريدة له بحسابه بموقع التواصل تويتر، أنه تم ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وصولًا للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، تأثر أجواء المملكة بكتلة حارة؛ متوقعًا أن تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية.

وأوضح كراني، أنه من المتوقع استمرار التراكم السحابي على القطاع الغربي، ويزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا، مع فرصة أمطار رعدية.

وتابع أن الأجواء تعيش تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين، أحدها متمركز على القطاع الشرقي والآخر على الغربي، بدرجات عظمى متوقعة ما بين 44 –49 درجة مئوية في الظل، ناصحًا بالابتعاد عن الشمس ما أمكن.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الخميس كالتالي: