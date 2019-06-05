السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك



الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.

وأعرب الدكتور القاسم بهذه المناسبة عن شكره للجهود الكبيرة التي قدمها منسوبي هيئة الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك، التي جاءت بعد توفيق الله -عز وجل- ثم بالتوجيهات السديدة والدعم الكامل الذي تلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.

// انتهى //

21:42ت م

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الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.وأعرب الدكتور القاسم بهذه المناسبة عن شكره للجهود الكبيرة التي قدمها منسوبي هيئة الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك، التي جاءت بعد توفيق الله -عز وجل- ثم بالتوجيهات السديدة والدعم الكامل الذي تلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.// انتهى //21:42ت م0101

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