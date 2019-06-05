السعودية اليوم / تونس تستضيف المؤتمر العالمي الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين الأسبوع المقبل



تونس 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

تستضيف تونس يوم الثلاثاء القادم المؤتمر العالمي الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة أكثر من 300 شخص يمثلون نقابات وجمعيات الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

وأفاد بيان للاتحاد الدولي للصحفيين أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم أن المؤتمر سيضع مستقبل الصحافة في العصر الرقمي على رأس جدول أعماله وسيبحث ثلاث قضايا رئيسية هي مستقبل الصحافة في العصر الرقمي، والممارسات النقابية الجيدة في جميع أنحاء العالم، ووضع الصحافة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المشاركين سيبحثون أيضا ويعتمدون ميثاقا دوليا جديدا لأخلاقيات الصحفيين للاتحاد الدولي للصحفيين إلى جانب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي للصحفيين واللجنة التنفيذية.

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21:36ت م

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