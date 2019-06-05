شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي: إيران تسعى إلى تغيير ديموغرافي في اليمن والان مع التفاصيل
قال المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، إنه "ما زال من العرب لا يصدق أن هدف المشروع الإيراني هو السيطرة على الدول العربية واحتلالها تدريجيا".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "من خلال التغيير الديموغرافي ونشر المذهبية والهيمنة السياسية والاقتصادية".
وأوضح: "فلينظر إلى أحوال المدن والأرياف والقرى في العراق وسوريا ولبنان وأجزاء من اليمن وسيرى الحقيقة ماثلة أمامه".
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي سعودي: إيران تسعى إلى تغيير ديموغرافي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.