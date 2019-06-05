شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي: إيران تسعى إلى تغيير ديموغرافي في اليمن والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، إنه "ما زال من العرب لا يصدق أن هدف المشروع الإيراني هو السيطرة على الدول العربية واحتلالها تدريجيا".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "من خلال التغيير الديموغرافي ونشر المذهبية والهيمنة السياسية والاقتصادية".

وأوضح: "فلينظر إلى أحوال المدن والأرياف والقرى في العراق وسوريا ولبنان وأجزاء من اليمن وسيرى الحقيقة ماثلة أمامه".