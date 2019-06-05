مارادونا يعرض خدماته على عملاق البريمييرليج

أكد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أنه المدرب الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا احتاجوا للتعاقد مع مدرب جديد.

وقال مارادونا في تصريحات لمجلة "FourFourTwo" البريطانية: "إذا كان مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مدرب فأنا الرجل الأنسب لذلك".



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وأضاف: "أعرف أنهم يستفيدون من بيع العديد من القمصان حول العالم، لكنهم يحتاجون إلى الفوز بالبطولات أيضا، ويمكنني فعل ذلك لهم".

وتابع: "لقد لعبت في ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1983-1984، فيا له من صخب في هذا الملعب مثل استاد لا بومبونيرا".

وواصل: "اعتاد مانشستر يونايتد أن يكون فريقي الإنجليزي المفضل لفترة طويلة، فكان لديه العديد من اللاعبين الرائعين وفريق رائع تحت قيادة أليكس فيرجسون".

وأتم: "لكن الآن يجب أن أقول إن مانشستر سيتي هو الأفضل، وأعرف أنه لا ينبغي أن أتغير كذلك، لكن بسبب وجود سيرخيو أجويرو فنحن نتحدث كثيرا وهو يلعب في فريق جيد للغاية".