خالد بن سلمان: بميدان العز والكرامة يقف ولي العهد بين إخوانه وأبنائه رجال قواتنا العسكرية

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏أشاد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للمرابطين في الحد الجنوبي ومعايدتهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بميدان العز والكرامة، يقف سمو سيدي ولي العهد بين إخوانه وأبنائه رجال قواتنا العسكرية، مهنئًا ومباركًا لهم بعيد الفطر المبارك”.

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وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد قام بالأمس بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.