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شكرا لقرائتكم الجيش السوداني يطالب الجميع بالابتعاد عن الأماكن العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجيش السوداني يطالب الجميع بالابتعاد عن الأماكن العسكرية
متابعات الخليج 365 - متابعة
طلب الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وأكد الجيش السوداني في بيان عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير.
وأكد الجيش السوداني الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذًا للمواطنين.
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيانها: “نؤكد لجماهير شعبنا الوفية أننا سنظل على عهدنا ووعدنا دومًا إلى جانبهم؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وبسطًا للأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن”.
وأهابت بالمواطنين “الابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية ونقاط الارتكاز والقيادات في كل أنحاء البلاد مشاركة منهم في حفظ الأمن الذي هو مسؤولية الجميع”.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريح لـ”الحدث”: إن “الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وعادلة ودون مشاركة المؤتمر الوطني”، مؤكدًا أن “المؤتمر الوطني لن يشارك في أي انتخابات مقبلة”.
وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.
ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.
وقال: إن “المجلس أصدر تحقيقًا مستقلًّا من النائب العام، وهو تحقيق عاجل وشفاف وسريع النتائج، ما من إنسان يفلت من العقاب، أي إنسان تجاوز حدوده لازم يتحاسب”.
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