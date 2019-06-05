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2019-06-05 أحمد قطان: استقرار السودان وأمنه غايتنا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، ضرورة استقرار السودان وأمنه وعدم السماح بدخول البلاد إلى الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية. وقال قطان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء: “إن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار”.









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