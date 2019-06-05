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أطعمة ومشروبات ابتعد عنها في العيد.. وهذه أفضل البدائل
متابعات الخليج 365 - متابعة
يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في العيد، وبعد ثلاثين يومًا من الصيام؛ وذلك لخطورتها على الصحة، ومنها:
– الأطعمة الغنية بالتوابل وخاصة الحارة؛ لأنها تزيد من حرارة الجسم، وهذا يعمل على ارتفاع حرارته، ولذا يجب الابتعاد عنها.
– الأطعمة المقلية أو المسبكة، تعد أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، وتعمل علي زيادة الشعور بحرارة الطقس، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الشعور بالحر، وأيضًا تزيد من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والشعور بالكسل، ولذا يجب تجنب هذا الأمر، واستبدالها بالفواكه والخضراوات.
– الأسماك المالحة أو الأطعمة الغنية بالملح الكثير، وتتسبب في حدوث خلل في توازن سوائل الجسم؛ لأن الأملاح تعمل علي إدرار البول، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الجسم للكثير من السوائل المختزنة داخله.
– المشروبات الغنية بالكافيين، من الحيل التي تزيد من شعورك بالحر، ولذا يمكنك تناولهم ولكن دون الإفراط.
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