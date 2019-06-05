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فيديو وصور.. سيارة تقتحم مواقف مول وتحطم واجهة بنك في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
اقتحمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية فجر يوم العيد، أرصفة وحواجز وزجاج فرع أحد البنوك، بالإضافة إلى مواقف أحد المولات المعروفة في شارع التحلية بمحافظة جدة.
ووثق مقطع فيديو لحظة اقتحام السيارة للموقع، واصطدامها بأرصفة وأحواض زرع ولوحة كبيرة تابعة للمول وزجاج الواجهة، ثم قفزت المركبة بسبب قوة الاصطدام، وتناثر حطامها وما خلفته من أضرار.
وباشرت الجهات المختصة على الفور، موقع الحادث، حيث نُقِل السائق للمستشفى لتلقي العلاج، وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة أسباب وقوع الحادث والأضرار الناجمة عنه.
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