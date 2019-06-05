المعارضة السودانية تتهم اللجنة الأمنية باستخدام الجنجويد لمهاجمة المعتصمين

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان، اللجنة الأمنية باستخدام الجنجويد لمهاجمة المعتصمين، مؤكدة تمسكها بسلمية الثورة التي وصفتها بـ”سلاحها خلال المرحلة الحالية”.

وطالبت القوات المسلحة السودانية بالقيام بدورها في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم، وأيضًا القوات النظامية بالانحياز للشارع السوداني.

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يذكر أن المعارضة السودانية أعلنت، في وقت سابق، رفضها لخطة المجلس العسكري الانتقالي لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، وذلك في اليوم التالي لأسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في إبريل.

وقال أطباء على صلة بالمعارضة: إن 35 شخصًا على الأقل قُتلوا يوم الاثنين عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام المحتجين خارج مبنى وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

وبعد ذلك ألغى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، بحسب “رويترز”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، واصفًا ذلك بالمجزرة.