الان تتابع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعايد مرضاه المنومين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أجرت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في أول أيام عيد الفطر المبارك، زيارة للمرضى المنوّمين، وذلك لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، وقدمت التهاني وباقات الورد وحلوى العيد وكذلك الألعاب لصغار المرضى، متمنية لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.

وأبدى المرضى، سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفّهم بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله، لما وفرته الدولة لهم من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.