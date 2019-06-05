شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالصالة الرئيسة في حي الخالدية بأبها اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل والمواطنين.

وقدم أمير منطقة عسير التهنئة للجميع بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة، مشيراً إلى ما تحقق لوطننا الغالي من تقدم وتطور في جميع المجالات، مشيداً، بالنجاح الكبير الذي حققته القمم الثلاث التي استضافتها مكة المكرمة نهاية شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها وعزها.