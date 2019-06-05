شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أخلى «التحالف» بحار سفينة «سافيز» الإيرانية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كيف تم إجلاء البحار الايراني من وسط البحر؟ ولماذا تتواجد سفينة «سافيز» منذ العام 2016م داخل البحر؟ وكيف أضرت بمصالح الشعب اليمني؟، أسئلة عديدة أجاب عليها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي مشيرا إلى أن التحالف استجاب لنداء الاستغاثة والذي ورد إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة التابع لحرس الحدود السعودي و الذي تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني إثر ورود طلب استغاثة من السفينة «سافيز» ويشير إلى وجود أحد المصابين على متنها بحالة صحية سيئة جدًا.

و شدد المالكي على أنها لفتة وبادرة إنسانية، و جهود التحالف لا تقتصر على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث كانت للتحالف جهود سابقة في مجال الإنقاذ حين تعرضت إحدى السفن التي تحمل علم بنما منذ شهرين لحريق وتم إنقاذ طاقمها بالكامل.

وكشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سفينة “سافيز” الإيرانية هي سفينة عسكرية مسجلة تحت غطاء مدني وتجاري، مضيفًا أن لهذه السفينة قدرات عسكرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وقد أضرّت بمصالح الشعب اليمني، مضيفا السفينة الإيرانية موجودة بطاقمها في البحر الأحمر منذ عام 2016، وقد ورد نداء الاستغاثة اليوم بعد سقوط أحد أفراد الطاقم داخل السفينة، «لكن هذا لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف ومع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية». وأضاف أن عملية الاستجابة الفورية بدأت في الصباح الباكر، حيث وجّه التحالف إحدى سفنه القريبة من السفينة الإيرانية، وصعد أفراد الطاقم الطبي للتحالف إلى سافيز وقيّموا الحالة الطبية وقدموا الرعاية الصحية الأولية للمصاب الذي كان في حالة صحية سيئة جدًا، وتم إجلاء المصاب عبر إحدى طائرات التحالف العمودية إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان.

وأكد المالكي أن السعودية ستتعامل بشكل إنساني مع المصاب، مذكّرًا بأن التحالف استجاب للاستغاثة حتى قبل ورود الطلب من السفير الإيراني في جنيف وذلك احترامًا للقيم الإسلامية والإنسانية وللأعراف الدولية. وتابع: «هذا واجب إنساني من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وبتوجيهات عليا من القيادة في السعودية. وهذا ليس بغريب على القيادة السعودية والتحالف بالقيام بالواجبات الإنسانية»، و زاد قائلا: «التحالف لا يريد إيصال أي رسالة من هذا الإجلاء». وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الثلاثاء، إجلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.