عرعر تلفظ المعتاد .. ليالي العيد بهجة وسرور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة -عرعر
خرجت مدينة عرعر عن النمط التقليدي الذي كانت عليه سابقا في محتوى مهرجاناتها وفعالياتها لتكسر رتابة ليالي العيد المعتادة.
ففي مهرجان "عيدكم شمالي" الذي انطلق أول أيام عيد الفطر المبارك في عرعر بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، أخذت الفعاليات طابعها الطبيعي من فقرات موسيقية وعزف العود والبيانو، بعدما كان يحاربها الصحويون في حقبة ماضية.
ويتضمن عيدكم شمالي فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع ليخلق معه الفرح والسرور على أهالي المنطقة والزوار.
يذكر أن مهرجان عيدكم شمالي جاء بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
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